Омск, 18 октября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В производстве полиэтилена в настоящее время есть большой экономический интерес, как, впрочем, и любого другого продукта, за продажу которого можно получить деньги. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев, комментируя возможность введения в России полного запрета на продажу пластиковых пакетов.

(сс) Regan Walsh Пластиковый пакет

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«Дело в том, что это производство наносит серьёзный вред окружающей среде, его уже запрещают во многих странах. И мы рано или поздно всё равно к этому придём. Поэтому, чтобы экономика не пострадала, тем, кто производит полиэтилен, надо предложить производство другого материала — более экологичного. Выход для населения тоже есть. Надо переходить на многоразовые сумки, опыт использования авосек у нас уже был. Сейчас они представлены на рынке в огромном количестве, они удобны и симпатично выглядят. Есть и многоразовые сумочки для сыпучих продуктов, для фруктов и овощей. Это как раз рынок, на который можно переориентироваться производителям полиэтиленовых пакетов», — считает Сергей Костарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может быть введён полный запрет на продажу пластиковых пакетов. По данным «Известий», соответствующий законопроект готовит Роспотребнадзор. Сначала будет поэтапно сокращаться их продажа, а затем должен последовать полный запрет. О сроках введения запрета пока не сообщается.

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