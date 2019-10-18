Москва, 18 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Мировые лидеры должны соблюдать вежливость, но излишнее внимание к высказываниям Михаила Горбачева не имеет смысла, а его восхваление контрпродуктивно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 октября, комментируя обращение экс-президента СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Михил Горбачев

Как сообщалось ранее, Горбачев в интервью «Известиям» рассказал, что некоторое время назад отправлял послания президента России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону. Экс-президент СССР отметил, что «не хочет навязываться в советники», но считает возможным иногда делиться с мировыми лидерами своим мнением.

«В том, что Михаил Горбачёв всё ещё пишет некие обращения мировым лидерам, ничего странного нет. Удивлюсь, однако, если их кто-то из крупных политиков и политических аналитиков читает — разве что помощники.

Вежливость, конечно, лидеры государств должны соблюдать. Кто-то из них даже, наверное, ответит ему. Ответит и Владимир Путин — а зря.

Убеждён, что восхваление у нас последнего руководителя и разрушителя СССР, награждение его высшими наградами, другие почести — дело контрпродуктивное. Называть разрушение СССР величайшей катастрофой XX века и одновременно награждать главного разрушителя высшей государственной наградой — здесь явно что-то не клеится. Либо это не катастрофа, а великое положительное достижение, либо награждать не надо. Впрочем, разве это только одна у нас историко-политическая несуразица?

Лично я ничего из того, что пишет и говорит Михаил Горбачёв, давно не читаю: пустое. И другим не советую», — отметил Михаил Демурин.