Новосибирск, 18 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное хозяйство Новосибирска готово к работе в зимнее время, заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске снег

По данным градоначальника, переоборудована спецтехника, заготовлены противогололёдные материалы, проверено состояние снегоплавильных станций.

«В городе работает шесть дорожно-эксплуатационных учреждений, отвечающих за уборку города. Парк спецтехники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 496 единиц. Кстати, в этом году он пополнился десятью машинами для уборки тротуаров», — отметил Локоть.

По официальным данным, готовность техники составляет 80%.

В текущем году для обработки городских дорог зимой вместо песко-соляной смеси было решено заготовить смесь из отсева горных пород и твёрдый реагент «Бионорд». Впервые планируется применить жидкий двухфазный реагент.

Как уточнил Анатолий Локоть, с 1 октября во всех районах города организовано дежурство спецтехники для распределения противогололёдных материалов на случай снегопадов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сегодня днём, 18 октября, пошёл снег.