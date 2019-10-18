Пекин, 18 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Власти Китая примут ответные меры в ответ на новые требования Госдепа США к китайским дипломатам, заявил 18 октября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Дипломатия подразумевает взаимодействие на равноправных условиях, поэтому мы ответим Соединенным Штатам адекватными мерами», — сказал Шуан на брифинге.

Он также призвал власти США исправить «ошибку и отменить меры, предпринятые в отношении китайских дипломатов».

Как сообщало ИА REGNUM, в США с 16 октября ввели новые требования в отношении работающих в Соединенных Штатах китайских дипломатов, согласно которым они должны заранее уведомлять Госдеп об их официальных визитах к представителям властей.

Отметим, что власти Китая выразили Соединенным Штатам протест в связи с новыми требованиями к работающим в США дипломатам из КНР.