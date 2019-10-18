Москва, 18 октября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В преддверии 75-летнего юбилея освобождения Красной армией и партизанами Народно-освободительной армии Югославии в доменной группе Министерства обороны Российской Федерации появилась электронная публикация документов в форме особого сайта — http://belgrad75.mil.ru/. Дело конечно хорошее, практика эта распространена. Документы быстро летят в интернет, легкодоступны и красиво выглядят. Жаль, конечно, что такая публикация не сопровождается ни фамилиями составителей, ни печатной публикацией в форме сборника документов. В силу этой электронной легковесности такая важная составляющая публикации источников, как критический обзор и научная составляющая, теряются. А где тонко, там и рвется.

Союзники Гитлера — под видом союзников Красной Армии. Сайт Министерства обороны РФ http://belgrad75.mil.ru/

Фактически вышеупомянутая публикация документов представляет собой не новые рассекреченные документы, а подборку документов из числа документов, рассекреченных и отсканированных для сайтов https://pamyat-naroda.ru и http://podvignaroda.ru. Однако в спешке авторы публикации допустили и более весомые ошибки. На сайте «К 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Плечом к плечу сражались за свободу» вы не найдете фотографий партизан НОАЮ. Вместо этого на сайте производства Министерства обороны России под названием «Фотографии военнослужащих Народно-освободительной армии Югославии, участвовавших в освобождении родной земли», помещены фотографии… хорватских усташей, легионеров и домобранов. Понятно, такая мелочь, как форма, петлички, фуражки — это слишком сложно при скоростной подготовке сайта. Но функция «зум» (увеличение) известна достаточно широко… А с зумом легко найти хорватскую «шаховницу» (герб союзной немцам Независимой Хорватии) в форме шахматной доски на обшлагах мнимых «партизан».

Эту печальную ошибку потащили дальше и новостные агентства, рекламируя хорватских фашистов, как соратников Красной армии. Может быть, они втайне поддерживают высказывание президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая 1 сентября 2019 г. на торжествах в Варшаве заявила, что хорватский народ дал самый большой вклад в антифашистскую борьбу в Европе