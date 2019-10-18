Москва, 19 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, состоится официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Таджикистан, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

В рамках визита запланированы встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) Шукурджоном Зухуровым, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего, в том числе парламентского, сотрудничества.

Кроме того, планируется встреча Володина со студентами и преподавателями Российско-Таджикского Славянского Университета.

Ранее Володин встречался с Шукурджоном Зухуровым в рамках заседаний МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге 23 ноября 2016 года и заседания Совета ПА ОДКБ в Бишкеке 20 мая 2019 года.

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16 апреля 2019 года Володин встретился в Госдуме с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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