Красноярск, 18 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Двое жителей Красноярского края обвиняются в сексуальном насилии в отношении девушки, которая, пытаясь спастись, выпрыгнула из окна. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Открытое окно

Фигуранты уголовных дел — ранее неоднократно судимые 32-летний и 34-летний приятели. Они обвиняются в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

По предварительной версии следствия, ночью 10 октября один из мужчин пригласил в квартиру 25-летнюю девушку, оказывающую интимные услуги. Когда девушка увидела, что мужчин двое, она попыталась уйти. Однако мужчины закрыли дверь и насиловали её в течение восьми часов.

Утром девушка сумела открыть окно и выпрыгнуть. При падении она получила тяжёлые травмы.

Обвиняемые арестованы, расследование продолжается.

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