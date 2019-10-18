Москва, 18 октября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В пятницу, 18 октября, в Министерстве обороны РФ пройдет единый день приемки военной продукции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Глава министерства Сергей Шойгу заслушает доклады о перевооружении армии, выполнении государственного оборонного заказа и обустройстве военной инфраструктуры.

Руководители ведомства и главы предприятий ОПК сообщат министру о поставкахновых и модернизированных образцов вооружения и техники в сухопутные, военно-морские, воздушно-космические, воздушно-десантные войска иракетные войска стратегического назначения.