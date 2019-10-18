Москва, 18 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Специалисты, занятые в отечественном нефтегазовом секторе экономики, в половине случаев готовы ради работы переехать в другой регион, что является самым частым показателем для всех категорий работников в России. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Роструда по итогам мониторинга резюме, размещенных на портале ведомства «Работа в России».

К переезду готов!

«В среднем у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка «готов к переезду», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что среди них геофизики (50% готовых к переезду), проходчики (52%), операторы по добыче нефти и газа (46%) и геологи (49%).

При этом в меньшей степени к переезду ради работы готовы продавцы, сторожа, помощники воспитателя, кочегары, санитарки, кассиры, почтальоны, а также многие специалисты в сфере услуг и обслуживания, в среде которых сообщили о своей готовности к переезду в другой регион в целях трудоустройства не более 5%.

Кроме этого, достаточно много готовых к переезду соискателей на трудоустройство среди врачей (40%), геодезистов (35%), ветеринаров (34%), архитекторов (27%) и инженеров (27%).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 октября бывший заместитель министра труда и занятости населения Российской Федерации Павел Кудюкин высказал мнение, что в России существует тенденция к тому, чтобы занижать вредность условий труда.