Чебоксары, 18 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Теплая погода в Чувашии 18 октября сменилась дождями. 19 октября в регион придёт северный антициклон, и вместе с восточным ветром начнет поступать холодный воздух, что приведёт к значительному похолоданию, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

19 октября температура опустится до +4…+9 градусов тепла, также прогнозируются туманы. 20 октября будет преимущественно без осадков и потеплеет.

В начале следующей недели возможна вторая волна потепления до +16 градусов. Но если волновые циклоны пройдут по более южной траектории, то вместо сухой и солнечной погоды прольются сильные дожди — может выпасть до 30 литров воды на 1 кв. метр земли.

23 октября ожидается новое кратковременно похолодание до +4…+9 градусов тепла, 26−27 октября может потеплеть до +9…+14 градусов. При этом заметно усилится ветер.

По предварительным прогнозам, в конце октября Европейская территория России окажется в тылу малоподвижной ложбины, которая будет поставлять в Чувашию очень холодную арктическую воздушную массу. Это приведет к установлению в Чувашии настоящей зимней погоды со среднесуточной температурой воздуха ниже ноля градусов и высокой вероятностью выпадения снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, где метеорологическая зима длится пять месяцев, а снег лежит по полгода, предстоящая зима прогнозируется тёплой. Температура воздуха может быть выше обычной на 1−1,5 градусов, а осадков будет на 15% меньше нормы — в результате высота снежного покрова в конце февраля может быть на 5−10 см ниже.