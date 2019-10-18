Геленджик, Краснодарский край, 18 октября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Прямые регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Казань — Геленджик — Казань будут открыты с 31 октября, сообщила 18 октября пресс-служба аэропорта Геленджика.

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Рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» дважды в неделю по четвергам и субботам. По четвергам рейс из Казани будет отправляться в 10:00, прибытие в Геленджик запланировано на 12:30, обратный рейс в Казань отправится в 13:20. По субботам самолет из Казани будет вылетать в 07:45, приземление в аэропорте Геленджика запланировано на 10:15, обратный рейс — в 13:35. Для обслуживания пассажиров авиакомпания будет использовать канадские самолёты Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

«Прямой рейс Геленджик — Казань в осенне-зимнем расписании аэропорта появится впервые. Ранее перелеты по данному маршруту выполнялись только в летнее время», — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Сегодня рейсы из Геленджика отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Сургут, Уфу, Челябинск.