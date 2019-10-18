Каменск-Уральский, Свердловская область, 18 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском сотни людей пришли 18 октября проститься с 27-летней Ксенией Каторгиной. Об этом пишут местные СМИ.

nastyachernikova720 Траурные гвоздики

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами. Проститься с девушкой пришли в том числе и те, кто ранее не был с ней знаком, но участвовал в её поисках и разделил с её близкими боль утраты.

Отпевание прошло в одной из церквей. Затем Ксения была похоронена на Ивановском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, у неё остались девятилетняя дочь и мать. Ксения пропала вечером 10 октября, когда уехала с работы показывать свою машину возможным покупателям. Её тело с ножевыми ранениями нашли 15 октября в колодце на окраине Екатеринбурга.

По подозрению в убийстве были задержаны женщина и двое мужчин, все — уроженцы Челябинской области. 17 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил их в СИЗО.