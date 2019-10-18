Москва, 18 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой — директора реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом 18 октября сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Цитата из к/ф «Игра в правду». реж Виктор Шамиров. 2013. Россия Дмитрий Марьянов

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила ТАСС Врадий.

По ее словам, Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, актёр театра и кино Дмитрий Марьянов ушёл из жизни 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне в возрасте 47 лет. Актёр скончался от обильной потери крови.

По версии следствия, Марьянов с 6 по 15 ноября 2017 года, находясь в центре «Феникс», неоднократно заявлял о своем плохом самочувствии. Он также не мог позвонить, так как был без телефонной связи. Скорую вызвал другой клиент реабилитационного центра, и актера доставили в медицинское учреждение, но там уже констатировали его смерть.

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