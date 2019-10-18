Калужанки завоевали серебро на чемпионате мира по фитнес-аэробике
Обнинск, Калужская область, 18 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Воспитанницы отделения фитнес-аэробики обнинской спортшколы олимпийского резерва «Квант» Калужской области стали серебряными призерами первенства мира 2019 года в городе Лейден (Нидерланды). На мировом чемпионате в возрастной категории «кадеты» по программе «степ-аэробика» команда «Глория» из Обнинска уступила только соперницам из Чехии, сообщает 18 октября корреспондент ИА REGNUM по информации спортивной школе «Квант».
На чемпионате мира фитнес-аэробике в Нидерландах также участвовала ещё одна команда из Обнинска — «Атом Стар», которая была заявлена во взрослой категории (17+). Девушки достойно выступили и вошли в десятку сильнейших команд мира.
В соревнованиях в Нидерландах приняли участие более 1500 спортсменов из 14 стран: Австралии, Бельгии, Германии, Кипра, Новой Зеландии, Польши, России, Чехии, Франции. Две команды спортивной школы олимпийского резерва «Квант» — «Атом Стар» и «Глория» из Калужской области — выступали в составе сборной команды России по фитнес-аэробике.