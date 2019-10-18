Ульяновск, 18 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. В Ульяновске раздельный сбор пластика начался в 2019 году. К примеру, в зоне деятельности первого регоператора — в Ленинском районе и ближнем Засвияжье — специальные контейнеры-сетки для сбора пластика установили на 38 площадках. Мусоровозы приезжает дважды в неделю, собирая исключительно вторсырье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Миронова ИА REGNUM Ёмкости для сбора пластика

В Минприроды региона сообщают, что число таких контейнеров для сбора пластика будет увеличено. Контейнеры для сбора пластика есть также в Ишеевке, Димитровграде, Инзе, Сенгилее, Карсуне, Цильне, Лаишевке, Большом Нагаткино.

К организации раздельного сбора пластика присоединяются не только региональные операторы, но и предприниматели, которые занимаются сбором и переработкой пластика. Они устанавливают за свой счёт специальные контейнеры, в которые жители могут выбросить собранный пластик — пакеты, бутылки, упаковку.

Отметим, что с 2020 года регионы должны приступить к элементам сортировки мусора на контейнерной площадке. Это означает, что на площадках должны стоять контейнеры двух типов — для всех отходов и сухих вторичных, отсортированным жильцами у себя в квартирах. Ко второму типу относятся все виды пластика. Первые такие площадки появились в Сенгилее, Димитровграде, Ульяновске, Ишеевке.

По данным минприроды Ульяновской области, всего в регионе установлено более 15 тысяч мусорных контейнеров. На территории области действуют четыре мусоросортировочные станции, строится пятая.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках новой системы обращения с отходами регионы должны перейти на раздельный сбор пластика. Это связано с тем, что пластик разлагается 400 лет, а экологи бьют тревогу, что им забит мировой океан.

Ранее Роспотребнадзор предложил поэтапное сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов. В перспективе предполагается полный запрет на их производство. В ближайшее время поправки в закон об отходах производства будут направлены в профильные министерства и ведомства.