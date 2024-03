Лондон, 18 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Британский певец, пианист и композитор ЭлтонДжон обрушился с критикой на ремейк мультфильма «Король Лев». Автор саундтрека к оригинальному мультфильму признался, что был разочарован музыкой в ремейке. В интервью журналистам артист отметил, что хотел поработать с Disney над новой версией, однако ему дали понять, что данный вариант не приветствует руководство.

Ernst Vikne Элтон Джон

По информации британского новостного журнала GQ, в записи саундтрека приняли участие такие звезды, как Бейонсе и ДональдГловер (Childish Gambino). По мнению певца, создатели ремейка «напортачили с музыкой», которая играла огромную роль в оригинале, однако потеряла магию и радость в новом фильме. Стоит отметить, что в основном в фильме звучат композиции авторства ХансаЦиммера. «Видение музыки и самого фильма в этот раз было иным, и мое участие действительно не приветствовалось, ко мне отнеслись не очень уважительно», — заявил журналистам музыкант.

Напомним, что в 1994 году Элтон Джон записал несколько песен для мультфильма «Король Лев», включая получившую «Грэмми» песню «Circle of Life», а также знаменитую «I Just Can’t Wait to Be King».