Улан-Удэ, 18 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. За два года в Бурятии будут подключены к интернету 27 малых сёл и 1066 социально значимых объектов — школы, больницы, сельские администрации, пункты полиции и другие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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К настоящему моменту доступ к сети получили 84 населённых пункта Бурятии, построено 858 км оптических линий связи. До конца года завершится строительство еще 73 км оптики, а высокоскоростной интернет получат 278 организаций.«В следующем году мы планируем подключить 22 населенных пункта в шести районах: Джидинском, Кяхтинском, Селенгинском, Хоринском, Тарбагатайском и Еравнинском. В 2021 году проект завершится подключением пяти последних населенных пунктов Тункинского района», — рассказал директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

Добавим также, что осенью компания подключило к интернету десятитысячный по счёту населённый пункт России. Им стало село Нестериха Баргузинского района, в котором проживают 260 человек.

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