Сеул, 18 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Южнокорейский анимационный фильм «Неудачники» (Underdog) номинирован на ежегодную премию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Анимационный фильм «Неудачник» (Underdog)

По данным источников, это единственная картина южнокорейского производства номинированная на данную премию, которую в мире также называют «Азиатским Оскаром».

Известно, что анимационный фильм режиссеров Ли Чхун Бэка и О Сон Юна повествует о жизни бродячих собак, познавших свободу и самобытность.

Отметим, что данная картина была представлена на международном кинофестивале BIFAN в июле 2018 года. В южнокорейский прокат анимационный фильм «Неудачники» (Underdog) вышел в январе текущего года.