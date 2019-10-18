Канны, Франция, 18 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Права на показ первого сезона анимационного веб-сериала «Рогач и Моргач» на территории США и Канады куплены независимой платформой потокового видео Ameba TV, специализирующейся на показе контента именно для детей.

Red Carpet Studio Мультсериал «Рогач и Моргач»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, о партнерстве было объявлено в завершении крупнейшей выставки медиаконтента Mipcom, прошедшей с 14 по 17 октября в Каннах. Российская компания Red Carpet Studio представила свои мультсериалы «Рогач и Моргач», «Космический Доктор Кот» и «Пугашки» на стенде Made in Russia, организованном на Mipcom компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского Экспортного Центра.

Red Carpet Studio

Как отмечает заместитель генерального продюсера по стратегическому развитию анимационного бизнеса Red Carpet Studio Наталья Иванова-Достоевская, студия только делает свои первые шаги в анимационном направлении, и очень важно, что первая международная сделка заключена на столь значимой бизнес-площадке. В результате работы на Mipcom компания получила много позитивных откликов и ряд предложений о возможности показа своей продукции зрителям разных стран.

Red Carpet Studio Мультсериал «Рогач и Моргач»

Бездиалоговый веб-сериал «Рогач и Моргач» повествует о приключениях двух инопланетян на Земле. Они были сосланы на чужую планету за свои разгильдяйство и глупость, которые по-прежнему мешают им наладить спокойную и размеренную жизнь. В первом сезоне представлено 26 коротких эпизодов: каждая серия длится не более пары минут. Российская премьера «Рогача и Моргача» состоялась в апреле 2019 года в онлайн-кинотеатре ivi.ru. В настоящий момент Red Carpet Studio работает над вторым сезоном, выход которого назначен на весну 2020 года.

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