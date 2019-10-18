Москва, 18 октября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В течение ближайших трёх лет рост доходов Москвы будет увеличиваться минимум на 8% в год. Об этом 18 октября заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на обсуждении проекта бюджета города на 2020 год и плановый период в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

По оценке чиновника, такой рост позволяет выполнить действующие и новые социальные обязательства города. Зяббарова напомнила, что доходы бюджета на 2020 год заявлены в 2,798 трлн рублей, а расходы в 3,15 трлн.

«Социальная сфера — бюджетный приоритет. Её доля составляет более 50%, а рост в 2020 году составляет 23% при общем росте расходных обязательств на 15%», — заявила руководитель департамента финансов.

Также чиновник отметила, что меры социальной поддержки будут оказаны 4,5 млн москвичей.