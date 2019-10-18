Ярославль, 18 октября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Ярославле суд установил факт продажи некачественной молочной продукции в сетевом магазине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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Региональная общественная организация «Общество по защите прав потребителей» обратилось с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к АО «Дикси Юг».

Общественники провели закупку в одном из магазинов. Закупленные товары были упакованы в специальный контейнер и направлены на экспертизу в испытательный центр ГБУ «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов».

Экспертиза установила, что молоко, изготовленное товариществом на вере «Сыр Стародубский», не соответствует требованиям ГОСТа. Имеются расхождения в массовой доле сухого обезжиренного молочного остатка. Также в нем присутствует фосфатаза, наличие которой не допускается.

Проблемы обнаружились и у масло сливочного «Традиционное» Высший сорт. Честное коровье», изготовленное АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов». Эксперты выявили несоответствие требованиям ГОСТ по термоустойчивости, по соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире, наличию кампестерина, стигмастерина.

Общество по защите прав потребителей обратилось в Кировский районный суд Ярославля с требованием о прекращении противоправных действий, то есть продажи некачественной продукции, и взыскании штрафа. Суд удовлетворил иск, взыскав с магазина штраф в 15 тыс рублей, стоимость проведенных исследований (62 тыс рублей) и стоимость купленных продуктов. «Дикси Юг» обжаловало решение в Ярославском областном суде, но проиграло.