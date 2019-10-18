Новосибирск, 18 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Новосибирске за неделю с 7 по 14 октября выросли потребительские цены на дизельное топливо — на 0,3%, стоимость бензина осталась прежней, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирскстат Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в г.Новосибирске с 7 по 14 октября 2019 год

Новосибирскстат Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в г.Новосибирске с 7 по 14 октября 2019 год

Так, на наблюдаемых АЗС Новосибирска бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,9 руб. до 41,7 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,95 руб. до 45,2 руб. за 1 литр, марки АИ-98 - от 48,5 руб. до 52,05 руб. за 1 литр, дизельное топливо — от 46,4 руб. до 49,85 руб. за 1 литр.