Краснодар, 18 октября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Историей многодетной матери — жительницы Краснодарского края, якобы уехавшей на отдых и оставившей без присмотра троих несовершеннолетних детей, займется центральный аппарат Следственного комитета — руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы проверки из регионального управления. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Ранее на одном из федеральных каналов прошла информация о том, что жительница Краснодарского края уехала отдыхать, при этом оставила без присмотра троих детей в возрасте от 10 до 12 лет, в том числе одного приёмного. Пока женщины не было, один из детей попал под машину, с травмами он оказался в больнице. При этом старшая, уже совершеннолетняя, дочь женщины заявила об избиении со стороны матери, а также об отсутствии реакции на это со стороны органов опеки.

Председатель СКР поручил истребовать материалы проверки по данному факту в центральный аппарат ведомства и тщательно изучить все обстоятельства.