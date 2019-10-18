Чусовой, Пермский край, 18 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края местный житель осуждён за применение насилия по отношению к сотруднику полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, мужчина находился в салоне автомобиля в качестве пассажира, когда автоинспектор проверял у водителя документы. Житель Чусового начал препятствовать проверке. Он размахивал руками, нецензурно ругался и умышленно нанес удар кулаком по лицу полицейского.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.