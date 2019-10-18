Пермь, 18 октября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Пермский театр юного зрителя завершил масштабную реконструкцию здания, которая продолжалась порядка пяти месяцев, об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр юного зрителя

На ремонт здания было выделено около 60 млн рублей из бюджета города, а также из иных, внебюджетных средств.

В историческом здании театра были отремонтированы фасады дворовых построек, проведена лакировка полов, произведен ремонт цехов, складов и многое другое.

Зрительный зал стал выглядеть совсем иначе, начиная от кресел и паркета, заканчивая новыми люстрами, а также новой механикой сцены, которая в скором времени будет освоена театром.

Более того, ремонтные работы планируется продолжить, благодаря тому, что ТЮЗ попал в федеральную программу, позволяющую претендовать на 240 млн рублей, необходимых для завершения реконструкции учреждения.

«Нас включили в программу на 240 млн рублей и если мы получим эти деньги, то весь театр будет отремонтирован», — отметил художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.

Более того, в планах руководства театра построить к юбилею Перми малую сцену на 180 мест. Уже было получено, пусть и не без труда, одобрение проекта у губернатора Максима Решетникова.

Напомним, в декабре 2019 года Пермский театр юного зрителя отмечает свое 55-летие. Празднование начнется 3 декабря премьерой спектакля «Прибалтийская кадриль» по пьесе известного российского драматурга Владимира Гуркина.