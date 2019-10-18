Минск, 18 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Белоруссия не ведёт каких-либо политических консультаций, имеющих отношение «к так называемой углубленной интеграции» с РФ, и не планирует вести. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью «Радио Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Никаких политических консультаций, которые имеют отношение к нашей так называемой углубленной интеграции с Россией, не ведется и не планируется вести», — сказал Макей, отметив, что предполагается более углубленная экономическая интеграция в интересных для Минска областях.

Обсуждение создания каких-либо наднациональных структур в политической составляющей было признано нецелесообразным на встрече глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в июле 2019 года в Санкт-Петербурге.

Всё происходит в соответствии с национальными интересами Белоруссии, добавил он.

«И я не понимаю, как мог бы первый президент нашей страны, который создал это независимое государство, продать эту независимость», — сказал министр.

Говоря об отношениях с Москвой, Макей отметил, что «с кем-то дружить против России или за счет России» Минск не собирается. Однако у Белоруссии есть свои интересы.

«Мы будем говорить от имени Минска, а не от имени Брюсселя, Вашингтона или Москвы», — заключил он.

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