Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов. В перспективе предполагается введение полного запрета на их производство. В ближайшее время поправки в закон об отходах производства будут направлены в профильные министерства и ведомства. О сокращении и запрете одноразового пластика в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.

Пластиковый пакет

09:38 В конце марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в перспективе рассмотрит вопрос об отказе от использования пластиковой посуды. По его словам, наша страна планирует в этом вопросе опираться на опыт Евросоюза, где с 2021 года запретят использование ватных палочек, ложек, вилок, стаканчиков, тарелок и трубочек из пластика.

09:40 «Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. Видимо, и нам в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно», — сказал тогда Дмитрий Медведев в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте». Он считает, что «иначе это не отрегулировать». По словам Медведева, производителям использование пластика может быть очень выгодно, «но это не означает, что это хорошо для природы».

09:44 О том, что Евросоюз планирует отказаться от использования пластиковой посуды, стало известно в мае 2018 года. Через полгода Европарламент одобрил эту инициативу, а еще через несколько месяцев принял закон, по которому на всей территории ЕС к 2021 году запретят продажу одноразовых изделий из пластика, среди которых — поддоны, скатерти, ватные палочки, пластиковая посуда и т.д.

09:45 Ожидается, что с 2024 года пластиковые бутылки в странах ЕС должны продавать только с прикрепленными к ним крышками. Товары, которые содержат некоторое количество пластика (например, влажные салфетки или женские прокладки), будут продавать с этикетками, напоминающими о негативном воздействии упаковки на окружающую среду.

09:48 Ряд стран и крупных компаний в сфере потребительских товаров и услуг планируют в ближайшее время отказаться от одноразовых пластиковых изделий. Так, в 2019 году пообещали не использовать пластмассовые трубочки международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International, сети кофеен Starbucks, ресторанов быстрого питания McDonald’s, ресторанов Red Lobster, отелей и курортов Hilton, развлекательная корпорация Disney, оператор сотовой связи и организатор мероприятий Live Nation и авиакомпания Delta.

09:49 Пластиковые стаканчики. (cc) ooonapra

10:09 Руководитель проекта «ЭкоСРеда Чувашии» Николай Григорьев считает, что «при правильном подходе бизнесу может быть выгоден отказ от пластиковой тары»: [[[quote-0]]]

10:20 Инициативу Роспотребнадзора поддерживают в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

10:38 В Ульяновске раздельный сбор пластика начался в 2019 году. К примеру, в зоне деятельности первого регоператора — в Ленинском районе и ближнем Засвияжье — специальные контейнеры-сетки для сбора пластика установили на 38 площадках. Мусоровозы приезжают дважды в неделю, собирая исключительно вторсырье. Контейнеры для сбора пластика есть также в Ишеевке, Димитровграде, Инзе, Сенгилее, Карсуне, Цильне, Лаишевке, Большом Нагаткино. К организации раздельного сбора пластика присоединяются не только региональные операторы, но и предприниматели, которые занимаются сбором и переработкой пластика. Они устанавливают за свой счёт специальные контейнеры, в которые жители могут выбросить собранный пластик — пакеты, бутылки, упаковку. Подробности в материале: В Ульяновске к раздельному сбору пластика подключаются предприниматели

10:50 В Ленинградской области наладят работу пунктов по раздельному сбору мусора. Жители смогут сдавать в отдельные контейнеры стеклотару, пластиковые бутылки и пакеты, автомобильные шины и макулатуру. Читайте подробнее: «Люди хотят чувствовать причастность»: Ленобласть внедряет раздельный сбор

10:56 К 2020 году пластиковые соломинки и палочки запретят по всей Великобритании.

10:57 В Республике Корея с 1 апреля будет запрещено использовать одноразовые пластиковые пакеты в крупных розничных сетях.

10:57 Запрет на использование пластиковых трубочек-соломинок действует также в Шотландии, на Тайване, в Чили и Индии.

10:57 Частично или полностью запретили производство и продажу пластиковых пакетов на своей территории Сингапур, Бангладеш, Тайвань, некоторые штаты Индии, ЮАР, Кения, Танзания и Занзибар.

10:58 В Великобритании существует налог на одноразовые полиэтиленовые пакеты.

10:58 Емкости для сбора пластика в Тюмени. Елена Миронова © ИА REGNUM

11:00 В 2020 году в Италии может появиться «налог на пластик», в правительстве страны уже обсуждают этот вопрос, передает Affari Italiani. Размер нового платежа, по предварительным данным, составит от 60 до 70 евроцентов за килограмм пластика. Оппоненты действующей власти полагают, что правительство таким образом пытается воспользоваться «модой» на борьбу за экологию для увеличения поступлений в бюджет. Читайте также: Правительство Италии обсуждает введение налога на пластик

11:02 Заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что запрет пластиковых пакетов в России — не слишком здравая идея с точки зрения экологии. Ну, а что касается пакетов как средства переноски продуктов и рекламы, тот здесь, эксперт уверен, — обойдёмся без проблем. Подробности в материале: «Нужно иное»: стоит ли запрещать пластиковые пакеты в России?

11:04 Пластиковые палочки в Шотландии стали запретным товаром. Закон, запрещающий их производство и продажу, был принят в рамках борьбы за сокращение пластиковых отходов, сообщает телеканал Sky News. Закон был принят еще в сентябре 2019 года, но действовать он начал в октябре. Читайте также: В Шотландии начал действовать запрет на продажу пластиковых ушных палочек

11:06 В Уфе в парке «Россия — Моя история» была открыта выставка изделий из переработанного пластика. Более 40 мастеров из России и из-за рубежа из пластика создали модные предметы дизайна. По словам чиновников, выставка «Фантастик Пластик» показывает, что из бывших в употреблении пластиковых изделий можно сделать новые модные и современные продукты. Экспозиция будет работать до 1 декабря 2019 года. Читайте также: Выставка предметов из переработанного пластика открылась в Уфе

11:08 Об инициативе создать «мусорные хабы» сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Основным звеном реформы должны стать приёмные, сортировочные и перерабатывающие хабы, создающиеся на базе государственно-частного партнерства», — сказал он. Читайте также: В России предложили создать «мусорные хабы»

11:09 Аэропорты Флоренции и Пизы войдут в число аэровокзальных комплексов, которые первыми в ЕС станут полностью «свободными от пластика» и где будет изменен подход к сбережению питьевой воды, сообщил Affari Italiani 8 октября. Сейчас в двух этих аэропортах ежедневно собирают 150 кг пластикового мусора и выливают около 3000 литров питьевой воды, остающейся в бутылках. Читайте также: Аэропорты Флоренции и Пизы намерены стать «свободными от пластика»

11:14 Председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга МаксимСкивко скептически относится к запрету на пластиковые пакеты, который инициировал Роспотребнадзор. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что к кардинальной мере необходимо подготовиться, предложить альтернативу. Скивко считает, что чиновники оторваны от жизни. Если предпринимательское сообщество для повышения качества работы изучает целевую аудиторию, проводит исследования, то чиновники здесь явно отстают. «Надо изжить пластиковые пакеты? Как изжить? Запретить!» — такой метод работы неприемлем, считает эксперт. С его точки зрения, Роспотребнадзору следует, например, направить свои силы на запуск социальной рекламы, чтобы люди спрашивали в магазинах не пластиковые пакеты и тару, а пластико-органические товары. Кроме того, стоит поднять вопрос переработки пластиковых пакетов и тары, а также обсудить тему преференций для таких переработчиков, в частности налоговые льготы. Об этом: Об отказе от пластиковых пакетов: «согласятся ли покупатели переплачивать?»

11:54 Мусор в пластиковых пакетах. Петр Данилов © ИА Красная Весна

11:56 В производстве полиэтилена в настоящее время есть большой экономический интерес, как, впрочем, и любого другого продукта, за продажу которого можно получить деньги. Такое мнение в беседе высказал эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев, комментируя возможность введения в России полного запрета на продажу пластиковых пакетов. «Дело в том, что это производство наносит серьёзный вред окружающей среде, его уже запрещают во многих странах. И мы рано или поздно всё равно к этому придём», — считает Сергей Костарев. Подробности в материале: Экономический интерес против экологии: об отказе от пластиковых пакетов

11:56 «Если начать заменять пластик вообще везде, то он будет заменяться деревом. Это еще хуже», — уверен эколог Юрий Шевчук, представитель организации «Зеленый крест» на Северо-Западе РФ. Читайте подробнее: Запрет пластиковых пакетов эколог назвал бессмысленным популизмом

12:00 Иркутский общественный деятель Любовь Аликина полагает, что России удастся отказаться от использования пластиковых пакетов, но начинать данный эксперимент нужно с какой-то отдельной природоохранной территории, например — Байкальской. Самый распространённый пластиковый мусор на Байкале — пластиковые бутылки, сообщили в Гринпис, проведя исследование. Читайте подробнее: Начинать надо с Байкала: о запрете пластиковых пакетов в России

12:08 Между тем 17 октября крупнейшее отраслевое объединение России в области сбора и переработки макулатуры в открытом письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву высказало свою позицию о поддержке предложения Минприроды России по реформированию системы РОП и созданию высокоэффективного конкурентоспособного рынка переработки отходов. Соответствующие предложения отражены в Концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров, разработанной Минприроды России во исполнение поручения зампреда правительства РФ АлексеяГордеева (от 13 сентября 2019 г. № АГ-П9−39пр), сообщает пресс-служба ведомства «Во всех странах, добившихся успехов в создании новой экономики замкнутого цикла, неотъемлемым элементом является система РОП, предусматривающая ответственность за весь объем товаров и упаковки, попадающий на рынок. Страны, которые заимствовали опыт Германии, за несколько лет достигли значительных успехов в вовлечении отходов во вторичный оборот. Применение предлагаемой концепции совершенствования РОП позволит достичь тех же показателей в России, что соответствует целям национального проекта «Экология» по увеличению доли утилизации, а значит, и снижению захоронения отходов», — говорится в письме. Отмечается, что в Германии, например, есть так называемая «зеленая точка» — организация, куда все производители уплачивают утилизационный сбор, а затем оператор распределяет средства между организациями, которые обязаны выполнить задачи по утилизации упаковки. Основным опасением, связанным с повышением ответственности производителей, сегодня считается рост цен для потребителей.

12:26 Инициативу Роспотребнадзора о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов и одноразовой посуды к полному запрету их к 2024 году можно только приветствовать. Но есть вопросы, которые необходимо будет решить в связи с запретом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского фронта в Югре Евгений Печерица. Читайте подробнее: «Инициатива благая, но есть вопросы»: мнение о запрете пластиковой тары

12:45 Резкий запрет пластиковых пакетов приведет к тому, что пострадает целая отрасль экономики, связанная с их производством, а количества производителей бумажных пакетов для замены пластика сегодня недостаточно, считает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал «Сегодня в стране нет нужного числа заводов по переработке пластика, как и нужногочисла производителей бумажных пакетов. При запрете на пластик пострадает целая отрасль, поэтому процесс этот должен быть постепенным. Альтернативой пластиковым пакетам можно назвать экологические чистые пакеты из кукурузного крахмала и сахарного тростника», — отметил Сигал. Читайте подробнее: Альтернативы пластиковым пакетам пока нет — эксперт

12:53 Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов приветствует намерение запретить продажу пластиковых пакетов в России. Вместе с тем он полагает, что одними только запретами в плане улучшения ситуации с пластиковым загрязнением мало чего можно добиться. Подробности в материале: Общество одноразовых стаканчиков: что нужно помимо запрета пластика?

13:02 Бумажные пакеты

13:41 Американский производитель напитков Coca-Cola представил технологию переработки пластмасс, полученных при очистке от мусора пляжей и береговых вод. Для наглядной демонстрации усовершенствованной технологии переработки компания изготовила партию бутылок с использованием пластика (до 30%), собранного на побережьях и в водах Средиземного моря. Читайте также: Coca-Cola будет делать бутылки из морских пластиковых отходов

13:43 То, что в России, наконец, озаботились вопросами избыточного потребления пластика, это огромный плюс. Однако огульный запрет — это неправильно, считает руководитель общественной организации «Зелёная дружина» Артём Речицкий (Красноярск). Комментируя информацию о возможном запрете пластиковых пакетов в России, он подчеркнул, что в первую очередь нужно фокусироваться на сборе и последующей переработке пластиковых отходов. Читайте также: «Нужно сфокусироваться на переработке»: о запрете пластиковых пакетов в РФ

13:43 Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал все страны мира поддержать Индию в ее намерении отказаться от использования одноразового пластика. Нарендра Моди, выступая на 14-я сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, подчеркнул: «Время пришло, чтобы весь мир последовал примеру Индии и запретил применение одноразового пластика». Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 октября в южноазиатском государстве введен запрет на изготовление, использование и импорт шести категорий изделий из пластика. В частности, в данный список попадут пакеты, стаканчики, тарелки, небольшие бутылки, трубочки и пластиковые фильтр-пакеты. Указанные меры позволят сократить потребление пластика в Индии на 5%. Читайте также: Моди: весь мир должен отказаться от одноразового пластика вместе с Индией

13:44 Каждый год Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика. По данным министерства окружающей среды южноазиатского государства, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.