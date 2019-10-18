Новосибирск, 18 октября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня днём, 18 октября, пошёл снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Снег идёт хлопьями

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске выпал первый снег

Напомним, ранее синоптики сообщили, что с 18 по 20 октября в Новосибирской области похолодает, а на предстоящих выходных ожидаются снег, гололёд и отрицательные температуры воздуха.

Анна Алябьева ИА REGNUM Снег ложится на желтую листву, которая ещё осталась на деревьях

Однако снег пошёл раньше. Сейчас в Новосибирске 0 °C.

Анна Алябьева ИА REGNUM Сейчас в Новосибирске около 0 °C

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 18 октября, во второй половине дня в городе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха +1, +3 °C.