Тюмень, 18 октября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Тюмени с наступлением холодов горят дома в садоводческих товариществах. За 17 октября пожарные подразделения ликвидировали два крупных пожара в пригороде областной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГК МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Один из сгоревших жилых домов

Днём сгорел жилой дом в СНТ «Золотая осень» на ул. Васильковая. Погибших и пострадавших нет. Спасены соседние строения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

Ближе к вечеру сгорел жилой дом в СНТ «Торфяник 1». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Сейчас выясняется размер ущерба, нанесённого огнём.