Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Русский музей планирует открыть филиалы во французском городе Лош и китайском Шанхае. Также есть перспектива создания музея в Кемерове. Об этом сообщает портал Мойка 78.

Дарья Драй ИА REGNUM Русский музей

Как сообщил журналистам директор музея Владимир Гусев, «Лош — это замечательный городок во Франции: XI—XVI век, средневековье, великолепные замки, собор, история Франции. И они хотят сделать там культурно-выставочный центр Русского музея. Там могут быть небольшие выставки».

В Шанхае экспозицию можно будет увидеть только виртуально, но как подчеркнул Гусев, есть планы и желание создать и там реальный филиал.

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина создается филиал Русского музея в Кемерове. Возможности открытия филиалов обсудят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре.