Прага, 18 октября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda опубликовала первые тизеры Octavia четвёртого поколения. Об этом сообщает пресс-служба чешского бренда.

Skoda-storyboard Skoda Octavia

На представленных рисунках изображён лифтбэк с купеобразной крышей. Экстерьер автомобиля отличается плавными линиями. Передняя часть новинки выполнена в новом дизайне. У машины более крупные колеса, чем у предшественников, а задние фонари имеют кристаллические элементы.

Напомним, на данный момент в России можно купить Skoda Octavia третьего поколения. Модификация с 5-скоростной «механикой» и мотором мощностью 110 л. с. объемом 1,6 л. в РФ стоит от 1119 тыс. рублей. При этом топовая комплектация Style с 1,8-литровым 180-сильным мотором и 7-скоростным «роботом» обойдется минимум в 1578 тыс. рублей.

Напомним также, что мировая реализация новых машин компании Skoda в сентябре 2019 года составила 102 000 единиц, что на 7,5% больше, чем год назад. При этом с января по сентябрь 2019 года продажи авто данной марки упали на 2,7% по сравнению с сентябрём 2018 года, до 913 700 автомобилей. За всю историю производства компания продала более 6,5 млн единиц Skoda Octavia.

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