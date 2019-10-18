Москва, 18 октября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. К данным Росстата, согласно которым в России резко выросли реальные располагаемые доходы населения, следует относиться как к еще одному проявлению недостоверности официальной российской статистики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие выводы Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Ни малейшего доверия это не вызывает, — сказал экономист. — К этим данным следует относиться как к еще одному проявлению недостоверности официальной российской статистики, пусть и не самому яркому. Просто хочется поинтересоваться — у кого выросли доходы? Я думаю, что, может быть, у руководителя Росстата выросли доходы, может, у его заместителей тоже. А у рядовых не выросли точно. Но министр экономического развития пообещал, что доходы будут расти, вот они и растут. Потому что если они не будут расти, то руководителя Росстата могут уволить или наказать как-то иначе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как гласит новый доклад Росстата «О социально-экономическом положении России» реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019-го выросли на 3% в годовом выражении.