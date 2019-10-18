Сеул, 18 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Ожидается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит личное послание премьер-министру Японии АбэСиндзо через государственного деятеля Ли Нак Ёна, который посетит Страну восходящего солнца на следующей неделе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По данным источников, такое заявление сделал премьер-министр Южной Кореи во время интервью японским СМИ.

Также в рамках интервью Ли Нак Ён отметил, что правительство страны может пересмотреть свое решение относительно отказа от соглашения по обмену разведданными, если Токио отменит экспортные ограничения.

Известно, что премьер-министр Южной Кореи посетит Японию с 22 по 24 октября.

Напомним, что 4 июля правительство Японииприняло решениеоб отмене льготных условий на поставки сырья для полупроводниковой промышленности южнокорейским предприятиям.