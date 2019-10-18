Оренбург, 18 октября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области за два дня после отключения аналогового телевизионного вещания в магазинах наблюдался всплеск продаж телевизоров нового поколения и цифровых приставок. Продано 600 телевизоров и 2,5 тыс. приставок, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Телевидение

Всего с начала 2019 года продано более 30 тыс. телевизионных приставок, которые позволяют принимать цифровое вещание. Не перешли на новый формат приема телевизионного сигнала примерно 1 тыс. домохозяйств. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по переходу на цифровое вещание.

Стоит отметить, 14 октября в оренбургском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети состоялось официальное отключение аналогового телевизионного вещания в Оренбуржье.