Вашингтон, 18 октября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Пошлины на ряд товаров из ЕС начали действовать в США с 18 октября, сообщает Reuters.

Американская таможня. Пошлины

Об этом сообщил офис Роберта Лайтхайзера — торгового представителя Соединённых Штатов.

Напомним, 14 октября Вашингтон официально получил от ВТО разрешение ввести пошлины на ряд европейских товаров. Одни товары обложат пошлинами в 10%, другие — в 25%.

Пошлинами разрешено обложить те структуры, которые нарушили правила ВТО, касавшиеся субсидирования корпорации Airbus. Общий годовой размер пошлин составляет примерно семь с половиной миллиардов долларов.

Коснутся санкции Парижа, Лондона, Берлина и Мадрида. Ощутят пошлины производители и из других стран ЕС. В списке подсанкционных товаров — летательные аппараты (облагаются десятипроцентными пошлинами) и ряд продовольственных товаров (25%).