Пекин, 18 октября, 2019, 07:41 — ИА Регнум. ВВП Китая вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые три квартала 2019 года, достигнув отметки 69,78 трлн юаней (около $9,87 трлн), сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР.

David Dennis Китайская юань

Рост ВВП за указанный период оказался в пределах запланированного правительством 6−6,5% роста на 2019 год. За третий квартал года ВВП страны вырос на 6% в годовом исчислении. При этом в целом экономика страны продолжает удерживать стабильность, сообщили в бюро во время пресс-конференции.

В частности, согласно полученным данным, сектор услуг, на который приходится 54% ВВП страны, вырос на 7% за первые три квартала года, что выше 2,9% в сфере добычи и 5,6% в сфере обработки.