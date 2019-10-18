Нью-Йорк, США, 18 октября, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Россия официально вынесла на рассмотрение ООН инициативу по переносу комитета Генассамблеи ООН из Соединённых Штатов.

Patrick Gruban Генеральная Ассамблея ООН

Разработанный российской стороной проект уже внесён на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения, сообщает источник ТАСС.

Заседание этого комитета Москва предложила провести в австрийской столице или в Женеве (Швейцария).

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Напомним, российская инициатива связана с тем, что в Нью-Йорке стало сложно проводить международные дипломатические встречи, поскольку Вашингтон препятствует въезду в США российских дипломатов и переводчиков.