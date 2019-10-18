Тегеран, 18 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. 16 октября президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с представителями Национального центра развития киберпространства ИРИ заявил, что личные данные пользователей в сети интернет должны быть защищены, и этого можно добиться, создав иранский суверенный интернет. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Хасан Рухани заявил, что в нынешнее время невозможно обходить стороной развитие киберпространства, потому что от него во многом зависят жизни людей. Он подчеркнул, что предоставление интернет-услуг населению не должно быть нарушено или замедлено, в связи с чем киберпространство необходимо развивать и постоянно модернизировать.

Иранский президент предложил создать национальную информационную сеть для того, чтобы обезопасить данные пользователей, а также призвал ведущие иранские интернет-компании использовать программное обеспечение отечественного производства.