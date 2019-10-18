Красноярск, 18 октября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. В национальный парк «Шушенский бор» в Красноярском крае раньше обычного прилетели зимующие птицы — снегири обыкновенные и длиннохвостые. Об этом ИА REGNUM 18 октября сообщили в пресс-службе нацпарка.

Элинор Пэйт , пресс-служба НП «Шушенский бор» Снегирь в нацпарке «Шушенский бор»

Снегирей заметили сотрудники Перовского лесничества. Традиционно миграция этих птиц к местам зимовки в равнинном кластере начинается со второй половины ноября, что совпадает с установлением снежного покрова и началом морозов.

Пока зимующие птицы осваиваются в новой среде и ведут преимущественно сумеречный образ жизни, заметила сотрудница парка Элинор Пэйт.

«Возможно, раннее прибытие зимующих птиц является предвестником скорого наступления холодов», — предположили в нацпарке.

Как сообщало ИА REGNUM, глубокой осенью в национальном парке «Шушенский бор» повторно зацвели ветреница, клевер и люцерна посевная.

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