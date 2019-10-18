Барнаул, 18 октября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Прогноз синоптиков о снеге полностью оправдался в Барнауле 18 октября. Ещё неделю назад в столице Алтайского края было по-летнему тепло и солнечно, но уже сегодня горожане почувствовали дыхание зимы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Осень в Барнауле, то и дело срывается снег

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Перекрёсток. Осень. Снег

Снег большими белыми хлопьями срывается со свинцового неба и тает, едва коснувшись земли, потому что температура воздуха за окном всё ещё выше нуля. В город из леса в поисках корма прилетели стаи синиц. Любопытные птицы то и дело подлетают к местам, где их подкармливали в прошлую зиму. Вероятно, уже стоит запастись несолёными семечками и салом для этих птах.

Самыми счастливыми в такой период времени, вероятно, можно считать работников шиномонтажек, куда подобно стаям птиц, улетевших на юг, теперь потянутся автомобилисты на «переобувку» своих железных коней.

Ну, а для властей региона, муниципалитетов, а также энергетиков и коммунальщиков сегодняшний день ознаменован необходимостью повышенного внимания к работе телоснабжающих объектов. Климат в Алтайском крае резкоконтинентальный и зимы непредсказуемые. К тому же, если верить народной примете (если рябина рясная — жди лютой зимы), региону предстоит пережить непростой период.

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