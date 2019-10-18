Нижний Новгород, 18 октября, 2019, 06:47 — ИА Регнум. В рамках «нулевых» чтений нижегородские депутаты обсудили основные показатели областного бюджета на 2020 год. Пока прогноз сделан бездефицитным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Доходная часть прогнозируется на уровне 157,4 млрд рублей, в них на федеральную помощь приходится 5,9 млрд рублей, но известно, что это не итоговая цифра. Конечный показатель будет известен в декабре, когда примут федеральный бюджет. Не учтена в расчётах пока и помощь бюджета страны на финансирование нацпроектов.

Планируется, что в области в следующем году будет получено 151,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, из которых отдельно дорожный фонд должен дать 15,4 млрд рублей. Расходные обязательства прогнозируются на уровне 157,4 млрд рублей, где предусмотрено финансирование 34 госпрограмм, на которые придётся 149,6 млрд рублей. Пока бюджет не предполагает дефицита.

Для выравнивания ситуации в районах в 2020 году планируют передать местным бюджетам 20% доходов от применения упрощенной системы налогообложения, что даст 1,9 млрд рублей вливаний. Общий объём помощи местным бюджетам планируется на уровне 13,9 млрд рублей, что почти на 13% больше, чем за год до этого.

Проект бюджета области депутаты рассмотрят на сессии, не позднее 25 октября.

Напомним, тем временем в Нижнем Новгороде депутаты думают над тем, как снизить зависимость от регионального бюджета, отчисления из которого городу превышают 50% доходной части казны. На 2020 год в столице региона ожидают, что собственные доходы составят 15,4 млрд рублей, а расходы — порядка 17,9 млрд рублей. Потребность в средствах у города уже сейчас на уровне 38,5 млрд рублей.

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