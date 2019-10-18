Орск, Оренбургская область, 18 октября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области Ленинский районный суд Орска избрал меру пресечения для местного жителя, которого задержали в рамках резонансного уголовного дела об убийстве и расчленении тела женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Убийство

С 17 октября мужчина заключен под стражу на 1 месяц 29 суток — до 15 декабря.

Напомним, жителя Орска обвиняют в убийстве матери. 14 октября в мусорных баках по ул. Краматорской были обнаружены фрагменты человеческого тела. Подозреваемым, а затем и обвиняемым стал 36-летний сын убитой женщины.

По версии силовиков, мужчина во время ссоры зарезал мать, а чтобы замести следы преступления, расчленил тело и вынес из дома.