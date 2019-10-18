Барнаул, 18 октября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей в приёмные семьи, достаточно хорошо оплачивается государством, а доход от этой деятельности может составлять и до миллиона рублей, отметила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя возбуждение уголовного дела в отношении жестокого опекуна, унижавшего морально и физически шестерых детей в Алтайском крае, о котором написала редакция ИА REGNUM, эксперт пояснила:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подростки, над которыми издевались в приёмной семье. Алтайский край

«К сожалению, в нашей стране такие ситуации не редкость. Хочу пояснить читателям, что приемная семья — это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и приемными родителями. Данный вид деятельности засчитывается как трудовой стаж и достаточно хорошо оплачивается государством. Именно этим часто и объясняется тот факт, что люди берут под опеку много детей, получают неплохое финансовое вознаграждение, хорошо живут и фактически не заботятся о детях.

В России таких историй предостаточно. Отдельно хочется сказать, что часто бывает, когда приемные родители берут одного-двух детей, со временем формируют образ благополучной семьи. После чего органы опеки и попечительства перестают их проверять и контролировать, что там у них происходит. При этом законом не предусмотрено, сколько детей можно брать под опеку: три, пять, десять. А доход от этой деятельности может составлять и до миллиона рублей.

Но ведь не факт, что родители, которые два года были на хорошем счету, через 10 лет не сошли с ума, не начали пить или их не достали приемные дети. Поэтому, если говорить о ситуации на Алтае, меня очень удивляет бездействие органов опеки, которые «проворонили» эту семью и чуть было не довели ситуацию до трагедии. Я считаю, что необходимо провести проверку деятельности сотрудников опеки на предмет халатности.

Если в ходе следствия будет доказано, что в работе сотрудников органов опеки действительно имело место недобросовестное отношение к должностным обязанностям, а именно, факт того, что своевременно не были выявлены нарушения, в связи с чем причинен существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних, то согласно ст. 293 УК РФ работникам может грозить штраф либо исправительные работы либо лишение свободы сроком до 5 лет.

На практике органы опеки крайне редко несут реальное наказание. Как правило, дело ограничивается дисциплинарным взысканием. Что касается самой опекунши, то по статьям, которые ей были предъявлены, максимальное наказание 7 лет лишения свободы. Но вероятность того, что срок будет максимальным, крайне мала. Возможно, он даже будет условным».

Напомним, ранее двое подростков — 17-летний Алексей и 15-летняя Лилия рассказали редакции ИА REGNUM о том, как с ними обращались в опекунской семье, где на тот момент всё ещё находились их младшие братья и сёстры.

Больше года шестеро разнополых детей жили в Старокопылово (Заринский район Алтайского края), в одной маленькой комнатке. Они делали всю работу по дому и огороду и могли не получить еды, если провинились, сами стирали себе вещи на руках. К тому же их били резиновым шлангом и поили психотропными каплями. Опека не реагировала на жалобы. Не обошлось даже без угроз в адрес пострадавших, когда те, кто должен защищать интересы детей, узнали о готовящейся в ИА REGNUM публикации.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дом приёмной семьи в Старокопылово

СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по сразу двум статьям — пп. «а», «г», ч.2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Жестокий опекун задержан. Все четверо детей находятся сейчас детском доме. Не исключено, что под следствием окажутся также представители опеки.

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