Москва, 18 октября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» опубликованы телеканалом «Россия 24».

Mil.ru Пуск ракеты

Напомним, учениями «Гром-2019», которые проходили 17 октября, руководил верховный главнокомандующий Владимир Путин. По мишеням, расположенным на полигонах на Камчатке и в Коми, были запущены крылатые ракеты Х-101.

Также по целям на полигонах на Камчатке и в Архангельской области были запущены баллистические ракеты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, все ракеты достигли целей.