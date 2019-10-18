Париж, 18 октября, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали подозреваемого в подготовке теракта с использованием самолета, вдохновленного атакой на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, передает радиостанция France Info со ссылкой на заявление главы французского МВД Кристофа Кастанера.

Rama Французские жандармы

Министр заявил, что подозреваемый в подготовке теракта вдохновлялся событиями 11 сентября в Нью-Йорке и планировал угнать самолет для осуществления своей задумки. Его арестовали еще в сентябре, однако Кастанер сообщил об этом только сейчас.

Он подчеркнул, что этот случай стал 60-м предотвращением теракта во Франции с 2013 года. Источники радиостанции добавили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, который проживал в столичном департаменте О-де-Сен. Именно его и подозревают в подготовке террористической атаки с использованием самолета.