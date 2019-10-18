Сургут, Югра, 18 октября, 2019, 05:59 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из-за резкой смены погодных условий 17 октября образовался гололёд. И, как следствие, кратно выросло число дорожно-транспортных происшествий. Закономерно преобладает среди причин ДТП — «не справился с управлением», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД России по ХМАО.

Nikolay Bondar Гололёд

Только за два утренних часа с 7:00 до 9:00 по местному времени произошло десять ДТП. К 16:00 их уже было 30.

До устоявшегося снежного покрова в ближайшие дни велика вероятность значительных перепадов температуры и гололёда, предупреждают госавтоинспекторы жителей Югры.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений.

Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток носить одежду со светоотражающими элементами, снять капюшоны, ограничивающие обзор. И не забывать о том, что в период гололёда на дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в разы.