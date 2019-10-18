Благовещенск, 18 октября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Национальное бюро кредитных историй провело исследование долговой нагрузки жителей регионов РФ, и лидером этого показателя стала Амурская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Согласно расчётам, представленным НБКИ, наибольший показатель долговой нагрузки приходится на заёмщиков Приамурья, он составляет 30,41%. В то же время в рядом расположенном Приморье этот показатель — самый низкий в стране и составляет всего 21,74%.

Показатель долговой нагрузки — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу заёмщика.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Анатолия Вакуленко, введение показателя долговой нагрузки при принятии решения об одобрении кредита — совершенно верное и своевременное действие Банка России, направленное на остужение рынка необеспеченных кредитов, считают специалисты.