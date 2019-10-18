Хабаровск, 18 октября, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Международная пассажирская навигация на Амуре закончится 30 октября, дачные рейсы завершат несколько раньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Амур

Читайте также: На Енисее завершается навигация 2019 года

Контракты на пассажирские перевозки по «дачным» маршрутам между администрацией Хабаровска и перевозчиком подписаны до 27 октября, именно в этот день будет совершён заключительный рейс, а 28 октября речные перевозки дачников будут завершены, пишет издание «Хабаровский край сегодня».

До 30 октября сохранится международный рейс по линии Хабаровск — Фуюань, однако, по согласованию с китайской стороной, здесь перевозки могут быть продлены ещё на три дня.

Навигация 2019 года показала крайние точки: весной уровень Амура был крайне низким, что не позволяло сразу задействовать все маршруты, летом и осенью — наоборот, вода в Амуре превысила критический уровень, затопив причальные станции.

Как сообщало ИА REGNUM, Енисейское речное пароходство завершает навигацию 2019 года: первые суда приступили к расстановке в пунктах постоянной дислокации.