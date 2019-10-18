Москва, 18 октября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. О положительном значении падения Берлинской стены и о пользе перестройки рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв в интервью газете «Известия».

Lear 21 На Берлинской стене. 1989

Говоря о том, как хорошо, что пала Берлинская стена, Горбачёв заявил:

«Мы видели в перестройке именно прорыв к свободе для наших граждан. И мы не могли отказывать в таком же праве на свободу гражданам соседних стран, наших союзников».

По словам Горбачёва, страны соцлагеря лишь «слушались» Москву, «чтобы не получить наказание за вольнодумство» и не оказаться без экономической помощи «старшего брата». Он же, Горбачёв, донёс до соседних стран, что «никто никого не должен «слушаться», мы товарищи и партнёры, но каждый сам принимает решения, касающиеся своей страны, и сам несёт ответственность».

Горбачёв «Падение стены стало огромным шагом на пути к свободе. В этом смысле можно говорить о победе идей перестройки».

Напомним, Советский Союз перестал существовать в результате той политики, которую проводил Горбачёв и которую он назвал перестройкой.

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