Фэрбанкс, США, 18 октября, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США.

AlaskaTrekker Аляска

Согласно их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 475 километрах от города Фэрбанкс. Очаг землетрясения находился на глубине 34 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября землетрясение магнитудой 4,7 произошло в американском штате Калифорния. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 9,7 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не было.